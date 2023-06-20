劉修甫（左起）、劉奕兒、張立昂、孫沁岳演戲演出好感情。（三立提供）

張立昂、劉奕兒、孫沁岳及劉修甫主演的三立、華視八點都會愛情劇《鬼之執行者》於昨晚首播，女性25-49歲收視率為0.51，表現不俗。今（20）日主演群進行感恩直播，答謝力挺的觀眾。張立昂對於觀眾誇他這次的演出可愛，感到非常開心，他笑說：「因為以前拍戲都活在自己世界裡，這次潛能全被開發出來，一直說好喜歡自己調皮的一面，跟以前有很大的反差。」

孫沁岳表示第一集他替張立昂親密打領帶，現場充滿泡泡，他透露為這一場戲是真的動用許多工作人員吹泡泡製造氣氛，完全不是後製；而劉奕兒人生第一次打領帶就為了這個角色學的，而且是為了稱職扮演偽男小特助幫張立昂打領帶。

不少觀眾期待劉奕兒男生扮相，但第一集劉奕兒還是以女子之身演出，接下來就可以看到她的變身。觀眾印象最深就是劇中劉奕兒家的麵包店要賣掉，全家人哭戲拍得很感人，劉奕兒表示她自己本身不愛哭，但因為這場戲是演爸爸的沈孟生很會帶動大家情緒，光看他失望的情緒演出不自覺就會落淚，「我好喜歡這次飾演爸媽的沈孟生及嚴嘉樂，很會關心我們！」

孫沁岳飾演「面癱王子」，雖然台詞簡潔有力，但他吐苦水說其實不好詮釋，連拍健身戲舉了很重的啞鈴也不能有表情。張立昂就說一場打籃球的戲，他也完全不能顯示出任何七情六慾，真的很累，而劉修甫將在第五集出場，私下幽默的孫沁岳就漏露他才是本劇的喜劇擔當，根本就是這齣戲的團寵，張立昂說其實跟他當時第一眼看見劉修甫的斯文形象完全不同，觀眾必須要好好期待。