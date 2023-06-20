屏東縣各國小20日都在舉行畢業典禮，當中玉光國小相當特別，除有13名畢業生外，校長廖淑珍、六年級班導蔡棋盛也一起畢業。（謝佳潾攝）

屏東縣各國小20日都在舉行畢業典禮，當中玉光國小相當特別，除有13名畢業生外，校長廖淑珍、六年級班導蔡棋盛也一起畢業。（謝佳潾攝）

畢典上，廖淑珍與蔡棋盛在畢業生的簇擁下，與大家一起跳舞、唱歌。（玉光國小提供／謝佳潾屏東傳真）

廖淑珍一一替六年級班導蔡棋盛與所有畢業生撥穗，廖曾是蔡的老師，種種緣分妙不可言。（玉光國小提供／謝佳潾屏東傳真）

畢業生還親手畫了4幅版畫「星空下的綠翡翠」，送給母校留念。（謝佳潾攝）

屏東縣各國小20日都在舉行畢業典禮，當中玉光國小相當特別，除有13名畢業生外，校長廖淑珍、六年級班導蔡棋盛也一起畢業，廖除與這群小朋友同一時間進學校、離開學校外，還曾是蔡的老師，種種緣分妙不可言，15人戴上手工製的學士帽、在鳳凰木下拋帽互道珍重，場面格外溫馨。

廖淑珍與這群畢業生一樣都是6年前進到玉光國小，6年後她因家庭因素將調任至仁和國小，她說，玉光國小是她初任校長的學校，所以她是與這13名孩子一起成長的，看著一手帶大的孩子這麼有規矩、有自信、又建立自己的品牌，感到很驕傲。

她不諱言，初入校園時，她發現玉光的孩子特別害羞，似乎不太敢表現自己，為此，她積極透過各種課程、活動協助小朋友建立信心，6年下來，這群孩子中不僅有木球、陀螺全國冠軍，英文對話、寫作的能力也不輸給都市學校學生。

她開心道，她在這群小朋友身上看見教育的力量，能見證孩子們勇於挑戰、建立自信，是她最好的畢業禮物。然而，6年的情誼怎麼可能沒有實質表現呢？在英文老師林淑儀的指導下，13名畢業生除要幫同學親手製作學士帽外，也搶著幫忙製校長與班導的。

林淑儀說，今年的畢業典禮真的很特別，畢業生雖然是13名，但實質畢業的是15人，除了加上校長外，還有六年級班導蔡棋盛，他考取高師大歷史文化暨語言研究所、科教暨環教研究所等雙榜首，所以也於這次與學生一同畢業邁向新的里程碑，而巧的是，蔡老師還曾是廖校長的學生。

因這種種妙不可言的緣分，林淑儀決定讓這場畢典充滿濃濃儀式感，好讓大家有滿滿回憶，為此，她教畢業生手工製作打開可以變成卡片的學士帽，但不是做給自己、而是自製後送給同學與校長、班導，將抽象的祝福具體化。

畢典上，廖淑珍與蔡棋盛在畢業生的簇擁下，與大家一起跳舞、唱歌，隨後廖淑珍一一替蔡棋盛與所有畢業生撥穗，自己則讓家長會長撥穗，接著一行人來到鳳凰木下拋帽互道珍重，而在接到學士帽的那刻，大家都迫不及待打開看看收到的祝福，珍惜無比。