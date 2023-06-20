周四（22日）是端午節，許多人會準備粽子分送給親朋好友，不過仍有禁忌，民俗專家廖大乙指出，在端午節這天不可送親友一整串粽子，因「整串」粽子帶有詛咒之意，所以必須一顆顆散裝。另外有2類人千萬不可送粽子及收粽子，以免衰運纏身。

據《自由時報》報導，廖大乙說，在端午節忌諱送親友一整串的粽子，因為上吊輕生俗稱「吊肉粽」，而許多人也常聽過「送肉粽」的送煞儀式，若肉粽送整串是相當不吉利的，切記需先剪開並一顆顆散裝，否則對雙方會產生不好的影響。另外，若收到帶結的整串肉粽，只要把線剪斷即可破除詛咒。

廖大乙提醒，端午節很常見以送粽子，但家裡1年內有喪事不宜慶祝，不僅不可以送粽子給親友，也不宜接收別人送的粽子，因這樣對往生者是大不敬，尤其是「整串」粽子更帶有詛咒之意，如果亂送恐會衰運纏身，另外，若身邊的人剛離婚、分手或離職無業，也不適合送粽子給他，因為帶有嘲笑之意味，需特別注意。