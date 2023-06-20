畢業季到，社會新鮮人開始投入職場，一名網友發現，最近剛進公司的年輕人都有一個特質，不怕主管、同事，對不合理的事據理力爭，好奇年輕人怎麼都不演？對此，許多社畜表示，因為演了錢也不會變多，「為什麼要演？」

原PO在PTT發文，發現最近剛進公司的年輕人都「不怕主管、不怕同事」，有不合理的事馬上質疑，講話很直接，不禁想問，到底為何現在年輕人這麼敢講真話？

問題一出馬上掀起討論，網友紛紛吐露真相，「為什麼要演，完全不理解」、「工作全都像打工，這裡待不下去，頂多去其他地方販賣時間而已」、「那麼低薪，要演什麼」、「現在年輕人沒幾個月就跳槽，幹嘛跟你客氣」、「89年級不錯 不爽不要做」、「一堆年輕人出來工作只是來賺零用錢的，家裡根本不缺錢」。

但也有前輩不認同，「我遇到的年輕人，開會沒表情都不講話」、「根據觀察越有料的越低調，沒事狂該該叫的都廢柴」、「新世代很棒，慣老闆只會軟土深掘」、「我反而喜歡這種模式欸，清楚明暸」。