2023台北羽球公開賽20日展開，上午賽程部分進行會外賽，男單選手廖倬甫連過兩關，首度闖進會內賽。

目前世界排名第75的廖倬甫，男單會外賽首輪先21比15、21比8擊敗德國選手魏斯基申，再以18比21、21比11、21比9逆轉勝世界排名第126的同胞郭冠麟，收下會內賽門票。

賽後廖倬甫透露，是第一次打進台北賽會內，前一陣子在歐洲參加兩站賽事、塞班島兩站，在塞班島首周的北馬里亞納公開賽帶回了個人在國際挑戰首座冠軍，上周六才回到台灣，認為近期狀態調整不錯，這次台北賽會外賽兩場比賽也沒有壓力、放手一搏，「兩場比賽都是第1局前半局就遇到落後危機，所幸打起來也不會特別緊張，就1分1分來追，後面也把自己的戰術打開來，拿到會內賽門票。」

對於台北公開賽會內賽期待，廖倬甫表示先目標前進8強，不過還是首輪比賽先看看如何磨練，他的對手是世界第42的同胞好手蘇力揚，之前雙方在BWF賽事交手過3次，廖倬甫2勝1敗略居上風。

至於會外賽飲恨的郭冠麟，前一陣子在歐洲打了5站賽事，最佳成績是德國波恩未來男單亞軍，昨天上午才抵台，今天就立刻出賽，儘管會外賽第2場輸球，沒能搶下會內賽門票，認為狀況還是比預期好，接下來就先休息，再繼續拚戰下半賽季。

另一位男單好手林祐賢，這次遞補參賽，會內賽兩場都是3局力戰獲勝，會內賽首輪32強要面對印度籍大會第3種子普蘭諾伊（H. S. PRANNOY），原本在參賽名單的日本好手奈良岡功大，最後一刻退賽，參賽空缺由印度選手卡夏普（Parupalli Kashyap）入替。