深耕台灣多年的空中英語教室，是許多台灣人學習英文重要管道。蔡英文總統今天前往空中英語教室參觀，目的不只是關心台灣英語教學的發展，她說，還有一個很重要的任務，就是將台灣護照交給創辦人彭蒙惠，「歡迎她正式成為台灣人，並感謝她對台灣的貢獻」。

空中英語教室是1962年由美國籍傳教士彭蒙惠在台灣創辦，最初是在廣播電台開辦英語教學節目《空中英語教室》，由彭蒙惠親自播音。為配合聽眾學習，她發行了印有教學內容的單頁講義，歷經多次改版編輯，演化為雜誌型式。

蔡英文今天以送交台灣護照方式，「歡迎彭蒙惠老師，成為正港的台灣人！」她說，Studio Classroom 空中英語教室是台灣人學習英文的青春記憶，到現在都還是許多人增進英文能力的好幫手。

蔡英文表示，今天她到空中英語教室參觀，不只關心台灣英語教學、線上學習產業的發展，還有一個很重要的任務，就是將台灣護照交給創辦人彭蒙惠老師，「歡迎她正式成為台灣人，並感謝她對台灣的貢獻」。

空中英語教室有一句標語「Your Friend For Life」，彭蒙惠來台灣超過70年，看見台灣人的需要，奉獻她的一生。她用英語教學，陪伴台灣人學習英語，創辦天韻合唱團，用歌曲傳遞福音，讓台灣和世界接軌。

她說，自己和彭蒙惠是認識多年的好友，很開心今天能帶給她這本台灣護照。如同她所說：「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家」，蔡英文強調「彭蒙惠老師，從今以後，台灣就是你的家」。