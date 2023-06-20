副總統賴清德今宣布未來將編列預算辦理私校學費補貼至少2萬5000元以上，以縮減公、私立大學學費落差，並當成重大政策推動。國民黨立委萬美玲認為，民進黨政府沒有思考如何改善高校環境，只想著大撒幣搶青年選票，這明顯就是政策買票。

萬美玲指出，私立學校有私立學校的問題，或因少子化造成招生困難，也因教改後廣設大學產生問題。而現在針對就讀私校的弱勢學生已有相關補助，賴清德卻在選前提出這樣的齊頭式平等政策，很明顯就是政策買票、選前撒幣。

萬美玲說，賴清德在選前倉促提出學費補貼的政策，但實際上政府應該思考如何提升高校素質、如何縮小學用落差，又該如何讓大學生學有專長，出來找工作能夠自立自強，這才是最重要的。

「年輕人看自己的未來不會像政府那麼短視，錢沒有辦法解決所有的問題」萬美玲表示，民進黨最會做的就是大撒幣，但撒錢並不能解決年輕人的問題，現在教育預算其實很緊，許多縣市都爭取不到補助，難以推動教育政策。

萬美玲說，各部會預算都是固定的，教育資源尤其有限，明年在各階段都有所不足，若照賴清德所言，粗估需要耗費150億補貼私立學校學雜費。她質疑，民進黨要拿150億出來補貼，這樣大撒幣的方式真的對年輕人有幫助嗎？

萬美玲直言，賴在選前為了青年選票撒幣，卻沒說清楚會不會排擠到其他的教育預算，就貿然地拋出政策，就是選前的變相買票，教育部應該要深入了解，對外說清楚、講明白。