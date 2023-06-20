44歲大陸女星劉濤以《琅瑯榜》霓凰郡主一角走紅，最近她跟風挑戰「拍拿放」，拍了一段影片PO網分享，想不到很多人都把注意力放在她的臉，驚呼：「感覺有點不像劉濤。」

大陸最近興起「拍拿放」遊戲，挑戰者要跟上指令和節奏，做出拍手、拿起、放下等動作，需要非常多的專注力和高敏捷度，劉濤工作室上傳一段43秒的影片，分享劉濤玩遊戲的過程。

不少網友都認不出這是劉濤。（圖／微博@劉濤工作室）

畫面中，劉濤化淡妝，身穿白色鏤空衣，坐在白牆前，開始挑戰「拍拿放」，少了燈光的修飾，劉濤的狀態原形畢露，網友發現她似乎消瘦了點，臉頰肉變少，蘋果肌變明顯，紛紛留言：「這臉是怎麼了？」、「你是瘦了，還是怎回事」、「這不是劉濤，氣質各方面都不是，就是長得有一點點像而已」、「感覺有點不像劉濤」、「這臉沒有以前有辨識度了，對臉盲的人不友好」。

網友評論該支影片中的劉濤。（摘自網路）

劉濤最近常被指面部回春，還撞臉「最美小三」南韓女星韓韶禧，好奇她到底做了哪些醫美，其中顴骨內推最多人點名，不過劉濤從未承認修修臉，僅分享保養訣竅，包括做好清潔、多補充水分、適當溫補、泡澡排毒、勤勞運動。