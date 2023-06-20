因疫情停辦2年的基隆親水季即將於7月1日登場，基隆市長謝國樑20日上午與化身美人魚的小朋友們同樂，希望市民能在7月1日到8月31日活動期間，一家大小一起到暖暖親水公園親子同歡。

基隆市長謝國樑表示，基隆親水季活動將從7月1日起到8月底在暖暖親水公園舉辦，除每周一、五不開放外，希望民眾多多利用。他說，基隆的夏天實在很熱，希望民眾能夠在開放時間帶著一家大小前往親水公園一起消暑。

暖暖區長陳儒東表示，基隆市政府在今年夏天整整兩個月會舉辦親水季活動，讓小朋友能夠在親水公園裡玩水消暑。在兩個月的活動期間，基隆市政府將會舉辦一系列的活動，包括了夜間觀察、步道健行、淡蘭古道散步、大菁農場手作活動、圖書館繪本等，整個暑假期間，都歡迎所有家長帶著小朋友一起來暖暖同樂。

謝國樑說，7月1日當天將以精彩表演為親水季揭開序幕，在活動期間的上午9點30分至11點，以及下午4點至5點30分，親水公園皆會開放噴水設施供遊客同樂，每周一、五因進行清潔及換水作業，暫停開放。

暖暖區公所也表示，開幕當天備有1千支冰棒免費供來客享用，歡迎民眾一起共襄盛舉，希望讓各界大小朋友來到暖暖，不僅能快樂清涼一夏，還能夠共創屬於親子間的美好記憶。

為響應節能減碳，請民眾多搭乘大眾交通運具來暖暖，若開車前往，可將車輛停放水源路水源橋下收費停車場再徒步前往，詳細活動訊息請參閱暖暖區公所官網及臉書粉絲專頁。