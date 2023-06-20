端午節將至，考量部分弱勢家庭缺乏物資，特別是近年原物料價格漲，讓端午節必備應景的粽子也變得「貴鬆鬆」，使得端午吃粽子的傳統成為弱勢家庭的負擔。桃園市楊梅警分局考量這些家庭面臨生活困難，攜手楊梅世大愛心協會於19日辦理端午節用愛關懷社區貧困家庭及弱勢族群活動，盼透過發送每戶紓困金5000元及粽子等愛心物資，讓他們也能享用美味粽子增添過節氣氛。

楊梅警分局表示，為落實推動社區警政再出發工作，警方除在治安強力打擊詐欺等外，結合善心團體關懷弱勢家庭也是平日工作之一，楊梅分局防治組長吳黨元及家防官古昇隴、廖家翎與協會訪視得知轄內有15戶家庭生活困苦的弱勢家庭或獨居長者急需關懷救助。楊梅警方隨即結合楊梅世大愛心協會，由財務長黃秀梅及會員許湘絨、游瑞彬等親自將紓困金及粽子等物資送到弱勢民眾家中。

其中受領的陳姓民眾感動表示，他借住親友房子，家中育有2名中度身心障礙女兒，原本靠著丈夫打零工為生，無奈先生病倒昏迷，雖領有微薄的公所補助金，但家境真的陷入困境，還好有楊梅世大愛心協會在端節前夕送了過節粽子、食用油、醬油等民生物資及5000元紓困金協助改善生活，非常感謝員警、協會善舉讓他們度過困境，感受到社會溫暖關懷。