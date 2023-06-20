金鐘主持人黃子佼爆出性騷後，雖然火速公開道歉，但無預警爆出13個藝人黑料，接著疑似情緒崩潰送醫，好在送醫後並無大礙，在今天早上已經低調出院，如今高齡81歲的父親似乎也受到這場風波影響，緊急關閉臉書。

根據《三立新聞網》報導，黃子佼父親曾任職寶成工業越南鞋廠，並擔任執行長一職，家境不錯的他自幼便住在天母，不過10歲時父母感情生變，加上16歲時便出外打拚，因此與父子倆關係較為疏遠，直到近年透過臉書才開始跟父親有所交流，去年還幫高齡的父親過80歲生日，關係逐漸修補成功，不過父親卻被發現已將臉書關閉，由於時機相當敏感，被推測是與黃子佼爆出性騷一事有關。

與黃子佼父親有私交的名嘴蔡玉真，透露事情爆發後有傳訊安慰他，但只得到「謝謝玉真」的簡短答覆，而黃子佼自殘送醫後，從台北長庚轉院到林口長庚，稍早傳出他已經出院返家休養，對此，孟耿如的經紀人僅表示：「不好意思，讓大家奔波了，我們會面對，不會逃避，但請給耿如一點時間」。

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