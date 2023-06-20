《台灣民意基金會》今日公布最新2024總統大選民調，國民黨參選人侯友宜暫排第三。對此，侯友宜回應，自己有自己的步調，仍在衝刺努力中。（蔡雯如攝）

《台灣民意基金會》今日公布最新2024總統大選民調，民調顯示，民進黨參選人賴清德搶下36.5％的支持度排在首位，民眾黨參選人柯文哲以29.1％緊追，國民黨參選人侯友宜則是20.4％，暫時排在第3名。對此，侯友宜回應，自己有自己的步調，比賽剛開始就說要放棄，那不是結束了嗎？他還在衝刺努力當中，並強調「我們一定會贏，大家放心」。