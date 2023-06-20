台灣被許多人稱為低薪鬼島，一名女網友分享，公司近期在面試新人，她發現有些毫無工作經驗的新人臉皮超厚，竟然以房租很貴、通貨膨脹等原因，要求入職就要有4萬左右的高薪，引起網友熱烈討論，兩派人戰成一團。

一名女網友近日在Dcard上分享，這陣子面試了幾位新人，幾個有經驗的應試者都開出很合理的薪資，而她也斟酌依據個人能力調漲薪水，但有些沒有任何工作經驗的社會新鮮人，卻很敢開薪水，說現在通貨膨脹、開銷比較大，公司應該給更高的薪水。

女網友表示，她們公司有經驗的員工，月薪會落到大概4萬到4.5萬元，沒有經驗的新人薪水則是2.8萬到3.2萬元之間，結果近期面試的社會新鮮人竟都喊要4萬元月薪，讓她聽了很傻眼。

女網友指出，這些社會新鮮人的解釋也很瞎，有人說是因為要繳房租，所以希望有高薪，有人則說自己值得4萬元的薪水，因為大學學費繳了很多錢，出社會以後總要讓學費回本，讓原PO懷疑自己倒底聽了什麼。

貼文引起兩派網友輪戰，有人認為沒能力卻開高薪，臉皮真的超厚；但也有人認為原PO是慣老闆思維，畢竟4萬真的不算高，「現在資方都很敢開欸，開2萬8的薪水卻要求員工有4萬的技能」、「我覺得跟剛畢業新鮮人沒太大關係，跟經歷比較有關，或許他在學時參加很多比賽或實習，有足夠的經驗，這樣開高也合理，應是針對沒經驗又無法說出自己價值的，才比較讓人懷疑他的能力。」