為迎接一年一度的端午佳節，新北市政府高灘地工程管理處與重新市集委外廠商，特地在端午節當日，於三重重新橋下觀光市集舉辦「慶端午送香包」活動，邀請民眾在連假和家人、朋友來市集逛街，也能在炎夏的端午佳節，體驗傳統文化習俗，並祝福市民平安健康。

高灘處指出，農曆5月5日端午節是傳統三大節日之一外，也象徵著夏季到來，早年由於醫藥不發達，古人將具殺菌作用的雄黃、艾草、菖蒲研成粉末，以布包裹隨身配戴，利用它散發出來的氣味驅散夏天的蚊蟲。

高灘處表示，現代社會香包的造型也更加的精緻玲瓏，佩戴香包更添加了些許平安吉祥之意，而每一個香包都包含了文化習俗的傳承，也希望收到香包的市民能受到端午佳節的祝福。

高灘處張修銘處長表示，為了讓民眾也能體驗香包的傳統文化，本次活動於22日端午節早上10點開始，只要在觀光市集完成指定任務，即可獲得造型香包1個，現場準備共300個香包，送完為止。同時也歡迎民眾約上親朋好友，一起在假期來河濱逛市集挖寶，絕對是出遊的好選擇。