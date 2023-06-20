據路透看到的題為《歐洲經濟安全戰略》一份文件中，執委會闡述了自己如何加強經濟韌性，以及歐盟如何辨別新風險的看法。該報告預計周二公布。

該報告指出，出口和對外投資可能讓know-how洩漏給外國競爭對手，主要在涉及軍事利益的關鍵配套技術方面，例如在量子運算、人工智慧、6G、生物技術，和機器人領域。

執委會將對歐洲立法單位和歐盟各國進行溝通。歐盟領導人預計下周在布魯塞爾開會，討論與中國關係。

該報告沒有點出中國的名字，但強調歐盟各國有共同擔憂的國家。

歐盟行政當局需要謹慎行事，因為發放出口許可證和權衡安全利益，是歐盟各國政府希望保留的國家權力。

然而歐盟確實控制著特定的軍事和民用的「兩用」商品的出口。執委會計畫與歐盟成員國一起制定一份對經濟安全至關重要的技術清單。

一名歐盟外交官說，歐盟成員國尚未準備好交出整個出口管制，但是我們很可能會看到更多類似增強合作的措施。

除了對外投資，歐盟執委會還將關注外來投資，並可能在2023年底之前，提出審查機制的修正。