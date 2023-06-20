今（20）日一份最新公布的2024總統大選民調，民進黨參選人賴清德以36.5％的支持度領跑，民眾黨參選人柯文哲以29.1％居次，國民黨參選人侯友宜則是20.4％暫居第三名。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，侯友宜團隊應該盡快去找前高雄市長韓國瑜談合作，鞏固國民黨的基本盤。

徐巧芯今（20）日在中天節目《大新聞大爆卦》指出，在三腳督的情況下，侯友宜的團隊如果還在考慮，要不要去找韓國瑜，「那不需要再想那麼多了，就趕快去找吧。」

徐巧芯直言，她相信國民黨在全台灣有3成的基本盤，願意投給國民黨的人一定會有3成，如果侯友宜今天能把這群人摳住，那就不會在第三名。徐談到，「目前之所以在第三名，那就是連國民黨的支持都沒有拿到，侯團隊也才會擔心民調一直下滑。」

對於韓國瑜，徐巧芯也分析，2020年總統大選國民黨拿下500多萬票，韓國瑜上次的選舉是輸在恐懼的總和，催出了總統蔡英文800多萬票，但今天是三個人選，從數學的角度來看，支持度38%到40%就可以當選，今天有了500萬票就穩當選，侯友宜如果能夠穩固韓國瑜的票源，離當選也只有一步之遙。

徐巧芯也直言，「侯友宜如果今天想太多，92共識不表態、能源議題不表態，國民黨支持關注的議題不直球對決，就會連國民黨最基本的票都拿不到，何來談最困難的中間選民，所以最基礎韓國瑜的票、國民黨的票先凝聚好以後，最後再把那5%（中間選民）拉出來。」