國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨(19)日至台大演講，並拋出恢復台海和平等四大國政方針。對此，國民黨台北市議員游淑慧透露，侯友宜曾說過這輩子只有一個工作，就是保護人民的身家性命，讓中華民國走對方向，就是他保護台灣最好的方式。游籲侯勇敢拋出政策並展現漢子本色，「接下來我們一起 Run,Don't Walk」。

游淑慧今(20)日在臉書提及侯友宜昨日的演講，並認為侯友宜昨日「直球對決」，說出參選的目的是讓青年「遠離戰場，進入職場」。游淑慧進一步提到，侯友宜曾跟她說過，他這輩子都只有一個工作，保護人民的身家性命，不管是刑警、市長或者是總統，讓中華民國走對方向，就是他保護台灣最好的方式。

此外，游淑慧說侯友宜是總統參選人中，唯一不斷強調司法與公平正義的候選人，不論是恢復特偵組或查弊案。游淑慧直言，民進黨執政這8年有多少弊案可以查，難怪他們現在只打侯、寬容柯。

「這次的選舉沒有人談司法的公平與正義，但其實是很多人心中的痛」。游淑慧呼籲侯友宜勇敢拋出政策、堅定地說服台灣人民，要展現漢子本色，「接下來我們一起 Run,Don't Walk」。