彰化縣「2023鹿港慶端陽系列活動」本周達到最高峰，為使活動順利進行，彰化縣政府製作替代道路指示招牌懸掛在附近主要道路引導車輛行進方向，降低交通衝擊，鹿港警分局也公布「鹿港慶端陽」龍舟賽管制封路時間，提醒民眾配合。

鹿港警分局公布「鹿港慶端陽」龍舟賽管制封路時間，提醒民眾配合。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

警方指出，縣道144線南岸全車道（台17線至沿海路間），自6月21日8時至6月25日下午6時止，封閉車道管制；縣道144線北岸全車道（台17線至沿海路間）自6月22日6時至6月23日6時止，封閉車道管制。

縣道144線南、北岸全車道（沿海路至員鹿路間）自6月22日6時至6月23日夜間0時止，封閉車道管制。

鹿港警分局長林英煌指出，到訪遊客行經管制路口時，務必遵守引導，也可運用彰縣府2023慶端陽「集戳章換好禮」摺頁停車資訊，或搭乘接駁車，以免造成市區街道壅塞。

遊客如遇急難等突發狀況，可向附近分駐（派出）所求助、撥打鹿港警分局勤務指揮中心電話04-7772001或110，警方會派員前往協助。