王琄與陳金煌Podcast節目《早點回家悄悄話》為「表演課」申冤。（院子公司提供）

曾經榮獲3座金鐘獎座肯定的演員王琄，在大愛台《早點回家》裡客串演出林嘉俐大學表演老師，戲外的她也曾任許多戲劇科系表演老師。對於許傑輝被爆出曾在表演課中要學生練習「集體做愛」配音、令人不舒服的性騷事件，導致「表演課」蒙塵、被污名化，王琄透過Podcast節目《早點回家悄悄話》為「表演課」申冤，大聲疾呼「表演課不是這樣上的！」

王琄表示，正規的表演課程，不但不會在第一堂課就要求學生做出性愛練習，更清楚的說明「表演課」的師生份際。王琄衷心希望不要因為少數事件，而讓「表演課」蒙上污名，變成有心人士拿來逞私欲的工具。

《早點回家悄悄話》也邀請另一位來賓陳金煌參與討論，陳金煌2021年出版過一本書《從學校殺手到幕後推手》，書中就提到許多學校沒教的潛規則。現任凱渥「TDI夢幻學院」戲劇總監的他，也是許多偶像明星的表演指導，相較於王琄是在專業戲劇科系任教，陳金煌面對的是快速的影視表演教學，曾經教導過的學生如陳昊森、「原子少年」。他說，過去根本沒有任何正統的表演訓練，演員必須在很短的時間內被推上火線，由老師單獨授課。但往往就是這樣的快速教學，讓年輕學生無法分辨表演尺度，更不知道該如何保護自己。

兩人在節目中暢談表演教學該有的循序漸進、師生之間該有的安全距離以及有心人士會如何利用權力罷凌或性騷。在「＃metoo」風波連環爆的同時，兩位表演老師都不希望「表演課」被污名化，更不希望少數的敗類讓熱愛表演的人夢想幻滅。