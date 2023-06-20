富邦人壽取得北投區新民段二小段一塊公有地的70年地上權，擬建14層的溫泉旅館，預計今年底取得使用執照，北市議員陳重文表示，當年附帶決議要求回饋地方，包含保障當地人就業比例、多用在地食材等，應注意落實，北市財政局表示，回饋計畫已納入都更事業計畫變更核定案內，會加強稽核富邦銀行落實執行。

富邦人壽在2014年以14億元權利金，取得70年地上權在北投興建一棟地上14層、地下3層的溫泉旅館，將有主題餐廳、戶外足湯區、大眾湯池、個人湯屋等設施，而該基地位於泉源路、中和街20巷一帶，附近有溫泉博物館，且距捷運新北投站120公尺，地段好。

陳重文20日在北市議會財建委員會上表示，幾年前富邦擬在北投蓋溫泉旅館，當時附帶決議提到，蓋好後旅館要有一定比例晉用北投人，要多用北投區食材，嘉惠在地農民，公共空間部分要提供當地居民休閒，回饋北投人，應該要注意並落實。

陳重文也說，寫在事業計畫內的事項就要多與富邦確認，當時附帶決議沒寫晉用比例是因人數還在討論，未來希望市府積極溝通，能回饋地方里民，讓北投人有更多就業機會。

議員汪志冰則關心，北市身為股東，對於嘉惠地方居民的作法，有無建議權還是強制權？比如晉用在地人的比例、採用在地食材等，都要注意是否有寫在合約內；議員張志豪則說，北市身為富邦金控持股13％的大股東，可要求給優惠條件，為市民爭取更多福利。

財政局表示，該大樓預計今年底拿到使照，明年就可開幕，因爲是都更案，回饋計畫已納入都更事業計畫變更核定案內，並在契約的執行計畫書中，會加強稽核富邦銀行落實執行，至於晉用人數比例會再去跟富邦協調，爭取居民福利。

財政局補充，具體回饋計畫包括提供北投區居民與高齡者館內消費優惠，旅館招募員工優先僱用設籍北投的居民，公益空間活動與在地產業結合，戶外足湯開放24小時無償使用等。