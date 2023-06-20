台中5億高中生離奇墜樓身亡至今仍是有許多疑點有待釐清，近期更爆出30筆房產都還在夏姓代書手上之外，賴姓高中生以及賴母的一些舊證件居然從自家保險櫃不翼而飛，目前還是下落不明，對此，賴家委任律師許哲維證實這個傳言，對於是否會擔心房產會在判決婚姻無效之前遭人轉移？律師也親自做出回應。

許哲維表示，賴家較重要的證件都是放自宅集中的保險櫃內，命案發生後，他也親自查看過，裡面均是些較過時的文件，而對於此案所須的土地權狀，他也證實，就是在夏姓代書手上，至於其餘較新的身分證明文件，則是不翼而飛，不知道在哪裡。

對於「房產是否會在婚姻判決無效前被轉移掉？」，許哲維指出，「在合法途徑之下，要透過繼承關係來轉移這些房產，需要透過三道手續，首先，須完成戶政機關的除戶謄本；再者，要完成國稅局的完稅證明；最後，須至地政事務所完成遺產分割協議書，才能辦理遺產登記，因此目前是無法轉移的」。

許哲維也透露，目前正密切監控賴男的30筆土地不動產（遺產），「若有任何移轉行為，就代表夏一定不是走合法繼承登記，必定會去追究相關的刑事責任」。

至於夏姓代書拒絕返還30筆土地權狀，許哲維也說，此部分已經先提起業務侵占告訴，而夏的理由是「這些東西是賴生前委託給他，他基於委託的保管契約，想繼續持有這些文件、權狀」。

對此，許哲維提出兩個法律意見，「第一，若賴生前真的有委託夏，夏也可以先將委託保管文件拿出來，已證實為真；第二，因保管契約的當事者一方（賴男）已去世，因此該契約的效力也已消滅，也就是說，夏不管基於任何理由，目前在法律上都沒有任何原因可以繼續持有這些文件」。