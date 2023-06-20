楊小黎（左）陪著林玟誼度過情傷。（華視提供）

藍葦華在《欺妻49天》最新一集中，開場穿著古裝扮演劇中角色的前世，從未接演過正式古裝劇的他興奮直呼：「未來有機會，想嘗試古裝戲！」喊話劇組若有古裝題材劇本，歡迎邀請他。

劇中探討生死與情感議題的輕喜劇，藍葦華透露小時候家裡經營殯葬事業，「看盡生死離別，更懂得活在當下」，也從未想過體驗生前告別式這件事，身後事只想和跟最親密的家人討論。至於人生如果可以重來的話題，藍葦華認為每個階段遇到的人、事、物都是學習生活的養份，「因為重來也沒正確答案，就往前看吧。」非常珍惜現所擁有的一切。

最新劇情中提到前世今生的因果關係，聊起此話題，林玟誼表示她是相信因果關係的，「夫妻是緣，子女是債，我媽會開玩笑說真是上輩子欠我，這輩子才會成為母女。」但今生若可以重來的話，林玟誼最想回到曾祖父過世前，感慨地說：「在曾祖父離開前沒能好好陪伴他，一直是人生中最大的遺憾。」從前世談到下輩子時，林玟誼希望可以投胎成貓或狗，羨慕道：「每次看著我家寵物，都覺得牠們的生活簡單卻很快樂好幸福！」

而劇中唯一能看見藍葦華的靈魂、且與他溝通的楊小黎，也非常相信因果關係、認為有因必有果。聊到如果人生若能重來的話題，楊小黎則想回到出生前，因為當時楊媽媽還是一名房仲，信義區仍是一片稻田和荒地，她想託夢拜託媽媽先多買幾塊那一區的地，笑說：「媽媽那時如果買下來現在就發了，說不定101還要跟我租地，我也可以每天抱著金馬桶入睡了吧！」個性活潑的楊小黎也分享，下輩子如果可以選擇的話想當男生，她說：「投胎成異性，能更瞭解彼此的不同，且較會有包容心。」藉此捉摸男性面對無法表達的苦衷都如何壓抑的心理和生活習性。

問起楊小黎拍攝期間與劇中飾演她失智爸方駿的互動時，楊小黎忍不住學起粉絲見到方駿本人時的驚喜反應，抱著敬佩的心情表示：「駿爸真的很紅，是台南扛壩子！粉絲見到本人都會衝過來合照，當場開起粉絲同樂會。」劇中的她飾演必須照顧失智爸爸的獨生女，在現實生活中的楊小黎和手足們已跟父母討論過老年規劃，她透露楊媽媽曾說過未來如果要住安養院的話，想去住王永慶的養生村，「所以我現在要更努力賺錢，才能讓媽媽如願、退休生活後在那開心交朋友。」至於她本身的規劃，則尚未想過太長遠的事，目前僅有買一些保單和保守的投資，只求後半生不需為錢煩惱就好，還打趣提及自己在劇中扮演的職業：「趕快跟美芳買保險！」相當逗趣。至於現實生活中為獨生女的林玟誼則透露，父母對於未來的退休規劃都非常有想法，完全不用她擔心：「我就是支持然後把錢準備好就對了！」退休生活的部分，她覺得還言之過早，直呼：「等邁入中年之後我會好好的來思考！」也相信未來對於長照的福利制度或發展一定會越來越完善。敬請鎖定《欺妻49天》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視頻道播出。