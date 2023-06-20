爭取年輕人選票，副總統賴清德今天在朝陽科技大學宣布將補助私立大學學雜費約2萬5000元。賴清德在臉書透露，他已經向蔡英文總統及行政院長陳建仁建議和討論，「我們有共識跟決心，要繼續健全不足之處，降低公私立大學學雜費負擔差距。

賴清德在臉書以「夢想不該被現實澆熄，學費差距政府幫你扛！」為題發文，詢問民眾「如果公私立大學的學雜費差距，至少縮短5成以上的差距，大家支持嗎？」

他說，今天他在朝陽科技大學，問了在場同學這個問題。現在，也想把這個問題帶到網路上，問問各位朋友。他自己出身勞工、礦工家庭，在讀大學時申請學費貸款，也打過工來還學費，深知經濟弱勢家庭的苦，對於青年學子及家庭的經濟重擔，也感同身受。

賴清德指出，他在行政院長任內，規劃了就學貸款輕鬆還、放寬延後繳款的條件，就是希望可以減輕社會新鮮人的經濟負擔。但他也明白，政府還能做得更多、更好。

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目前在台灣，念私立大學的同學，學費、學貸負擔壓力比較重，和公立大學的學雜費相比，平均差額高達 5萬元。他認為，政府應該要積極面對公私立大學的落差，更有這個責任，來縮短就讀公立大學與私立大學的差距。「我的目標是，縮短至少五成以上」。

對此，賴清德透露，他已經向蔡英文總統及陳建仁院長建議和討論。大家有共識跟決心，要繼續健全不足之處，降低公私立大學學雜費負擔差距，所導致的社會不公平，並實質減輕大專學生與家庭沉重的學費負擔。不僅要從源頭減少學貸借貸，同時也要減輕已借貸的學貸還款壓力。

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他強調，年輕人的夢想，不應該因為現實的壓力而被澆熄，政府會努力來縮減公私立大學的差距！