台東馬當部落聚會所今天完工啟用。（蔡旻妤攝）

台東馬當部落聚會所今天完工啟用。（蔡旻妤攝）

聚會所是部落歲時祭儀的重要場所，全台最大原民部落台東市馬當部落70多年來苦無聚會所，只能借場地舉辦豐年祭，台東縣府與原民會積極爭取經費及解決用地、法規問題，馬當部落聚會所今天完工啟用，族人以迎賓舞表達感謝，包括行政院祕書長李孟諺、原民會主委夷將Icyang、台東縣長饒慶鈴皆出席。

夷將致詞時表示，馬當部落是全國族人最多的部落，人口高達3200多人，聚會所是部落舉辦歲時祭儀及部落青年接受文化教育的重要場所，過去75年來竟然沒有聚會所，因此他積極與台東縣府加緊腳步促成此事。

饒慶鈴說，往年豐年祭時節，族人們只能向學校、私人或市公所借場地辦理；在縣府團隊努力下，啟動豐榮、豐樂區段徵收作業，為聚會所取得用地，從設計至施工，縣府皆與族人討論，以符合部落需求及達到共識。

縣府表示，聚會所工程經費約3000萬元，落成後提供族人傳統祭儀、特殊慶典及休閒活動使用，台東縣不僅聚會所數量為全台最多，目前全縣184個部落中，已有148個部落有聚會所，涵蓋率超過8成，今年除了馬當聚會所即將完工外，另有山里、堺橋、紅葉等8座聚會所工程進行中，縣府持續朝一部落一聚會所的目標邁進。

縣府原民處說明，工程除了聚會所鋼棚外，另有公共廁所及文化健康站，聚會所入口處置放象徵鎮定土地的入口景石，而鋼棚以正九邊形的折板屋頂建成，象徵台東的山峰與海浪，回應阿美族作為大海子民的精神；屋面以祖靈之眼的圖騰環狀排列，並對應到太陽意象。

聚會所地面由族人徵詢部落耆老意見，使用紅、黑兩色相間的傳統阿美族配色施作，今年7月族人即可在全新場地舉行豐年祭，未來也將供老幼族人學習空間。