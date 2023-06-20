2005年，由韓國政府所成立管理主權財富基金的KIC，負責處理政府以及韓國銀行業者委託的資產以及公家資金。KIC指出，產品組合多元化非常重要。其中，以非傳統資產的私募信貸，像是投機與不量債務等，特別深具投資潛力。

韓國投資公社不諱言，去年虧損約14%，創下2008年全球金融海嘯以來最差，且只有在韓國以外的海外地區投資。但績效今年首季已轉變，投報率為5.4%，第2季有希望實現7%至8%成長率。不過，2023年報酬率不包括另類資產，例如對沖基金以及私募信貸等，因為還需要時間來盤點。

彭博社表示，從KIC的投資策略來看，反映在利率快速上升的現在，還要獲取一定報酬的難度。美國雖暫停升息，但要看見降息可能還需要好幾年光景。歐洲央行應該在7月會升息，世界兩大經濟體之間的金融環境，正在重塑全球供應鏈。

向基金，而非向傳統銀行取得資金協助的私募信貸，已經發展為規模在1.5兆美元左右的國際產業。在銀行有可能再度提升放款利率之下，資料統計業者Preqin預估，最晚到了2027年，私募信貸產業會擴增至2兆美元。

根據統計，私募信貸項目，目前占KIC另類資產約10%，預計比重將提高到15%左右。在傳統資產方面，KIC表示，全球利率需要比現在還要低，股市才能有後續上漲動力。日前，根據彭博社查訪，聯準會預估要到2024年才會降息。

韓國投資公社看好報酬率高的固定收益投資，認為如果利率沒有大幅下降，目前的水位非常具吸引力。基金轉向另類資產時，股票和債券的投資比例將按比例調整。

同時，KIC預測美國經濟將在2023下半年軟著陸，沒有硬著陸是因為美國家庭以及企業的基本面夠強。至於韓國最大貿易夥伴的中國大陸，KIC認為，大陸成長趨緩下，會有中長期不確定性。

韓國投資公社表示，可能有周期性因素，也有結構性因素，如人口結構改變以及房地產有狀況發生，甚至其它外部因素，像是美國和中國大陸相互脫鉤。正處於觀望階段的KIC補充，脫鉤是全球景氣所面臨到最主要風險之一。

韓國投資公社的基金總部設在首爾，在紐約、倫敦、舊金山以及新加坡等地，都設有海外駐點。計劃於11月在孟買設立辦公室的KIC指出，印度其實有相當多的投資機會，包括基礎建設以及風險新創等