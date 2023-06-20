由雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市4個縣市攜手合作「夏至藝術節」本周末6月24日起至9月3日將有100多場藝文饗宴在4地輪番登場。（周麗蘭攝）

由雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市4個縣市攜手合作「夏至藝術節」今年步入第8年，6月24日起至9月3日將有100多場藝文饗宴在4地輪番登場，售票演出從100元至2000元不等，也有索票、自由參加的場次可挑選。

今年的開幕演出「夏夜晚風」從往年的夜間移到白天演出，6月24日10點半在雲林縣文觀處廣場舉行，演出團體有來自雲林的「鳳鳴齋」、嘉義縣的「看嘸舞蹈劇場」、嘉義市的「嘉義市管樂團長笛重奏團」、台南市的「台邦獨奏家樂團」，每個團體表演半小時。

雲林縣長張麗善20日出席記者會邀請民眾共同參與4縣市跨域合作、資源共享的夏至藝術節開幕演出。

文觀處長陳璧君指出，今年夏至藝術節期自6月24日登場至9月3日閉幕，表演活動很多元，包括在4縣市專業場館演出的「藝劇場」；工作坊形式的「藝工隊」；在特色小店演出的「藝間店」；提供舞台讓學生提升藝術風氣的「藝饗家」；創意短劇比賽的「藝把青」；在移動火車上看戲的「移動劇場」。

在斗六到新營的區間車移動中表演的「移動劇場」，每年都是售票秒殺，今年在7月15日、16日下午舉行，票價500元，僅有3節車廂座位，由雞屎藤舞蹈劇場演出「再會啦！黃昏發的尾班車」。

「藝劇場」的演出輪番在新營文化中心演藝廳、嘉義縣表演藝術中心、嘉義市府文化處音樂廳、雲林表演聽、北港文化中心登場，最低價的是5個布袋戲團演出，票價100元；最高的是春和劇團在雲林表演廳演出的「我的婆婆怎麼那麼可愛前傳」，票價350元至2000元，以及狂美交響樂團在嘉義市音樂廳演出的閃耀星輝奧斯卡交響音樂會，票價400元至1800元。

工作坊性質的則有兒童戲劇工作坊、新營兒童夏令營、兒童舞動營、青少年戲劇營隊，課程費用500元至1500元不等。