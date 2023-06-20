蟒蛇被雞舍的圍網困住，雞舍主人趕緊將細網剪斷協助脫困。（民眾提供）

金門金湖鎮瓊林村今（20）日上午捕獲1條想偷吃雞的蟒蛇，後來被雞舍設置的圍網困住，直到蔡姓主人發現後，才用剪刀協助將蛇拉出脫困。不過連同這起案件在內，這已經是金門地區一個月以來被發現的第4條蟒蛇了，對於蟒蛇氾濫，也讓當地民眾心驚膽顫。

這條長約2公尺左右的巨蟒，是在今天上午8時許被發現，雞舍蔡姓主人早上要去餵雞時，看到竟有一條大蟒蛇被圍網困住無法掙脫，研判應該是蟒蛇想要進入偷吃雞時不慎受困，蔡男趕緊拿剪刀將細網剪斷，費了一番工夫才讓這個不速之客脫困。

不過連同今天這起在內，金門地區近1個月來已經發現4條蟒蛇了，這些緬甸蟒不僅入侵雞舍，甚至海邊、大馬路上都能發現牠們的蹤跡，甚至除了偷吃雞之外，也傳出攻擊小羊的事件，不僅養雞的人家不堪其擾，民眾也心驚膽顫。

對此，金門縣政府建設處農林科長李姿為分析，金門地區的成蟒數量在120條以下，近期民眾發現蟒蛇頻繁出現，很可能是天氣炎熱所致。但因每條成蟒每年需進食至少250隻鼠類，因此具有生態平衡的功能。

李姿為表示，根據近年的通報資料，蟒蛇被發現的區域大多位於雞寮及社區髒亂點，恰巧與老鼠經常出沒的區域重疊，所以民眾只要注意居家的環境，就能減少蟒蛇入侵的機會發生。

李姿為也呼籲，金門的緬甸蟒受野生動物保育法、國家公園法規範保護，民眾不得隨意獵捕、虐待騷擾或宰殺，違反相關規定將可處6至30萬不等的罰款，若發現蟒蛇，可讓牠自行離去或通報1999協助，切勿擅自捕抓，以免觸法。