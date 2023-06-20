暑假即將來臨，國立台灣史前文化博物館南科考古館推出全新展覽「與土地共舞－自然與人共譜的台南特展」。（張毓翎攝）

特展以台南自然史變遷研究、考古出土文物與歷史文獻資料為基礎，結合6月出版的繪本內容。（張毓翎攝）

暑假即將來臨，國立台灣史前文化博物館南科考古館推出全新展覽「與土地共舞－自然與人共譜的台南特展」，藉由繪圖再現台南自2萬7000年以來的自然與人文景觀，從環境變遷探討人與環境交互的影響，以沉浸式互動劇場結合5G技術，讓觀眾身歷其境，了解史前文化。

館方呼應與環境共生主題，此次特展利用大面積布面輸出手法，減少近7成木作原料，強調減碳環保；此外，也將5G技術融合展演內容，以「穿梭時空－史前歷險記」為主題，建置沉浸式互動劇場，觀眾可經由5G手機與270度螢幕互動，體驗先民狩獵、捕魚、燒陶等生活樣態及了解史前人骨的祕密。

台灣史前文化博物館館長王長華表示，特展以台南自然史變遷研究、考古出土文物與歷史文獻資料為基礎，結合6月出版的繪本內容，展現2萬7000年以來，人與生態、地質及動植物之間的交互影響，向台南這片土地致敬。

館方20日舉行開幕活動，文化部常務次長李連權受邀出席參加；李連權說，這次特展讓人看見台南在地豐富及多元的文化，南科考古館作為科普教育的基地，也希望國中、小學的師生可運用南科考古館的資源，學習更多。

配合特展，南科考古館8月26日及27日辦理與土地共舞市集，以環保永續精神為市集主軸，設有文創、美食攤位及咖啡烘焙與皮雕DIY體驗，市集使用文化幣消費享更多優惠，活動詳情可關注南科考古館臉書粉絲專頁。