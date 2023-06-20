【全程字幕】拋「四個堅持」遭批抄襲 侯友宜：普世價值沒有誰抄誰

民眾黨總統參選人柯文哲今針對新北幼兒園餵藥案回應，他質疑全台檢驗政策，並稱「根本違反醫學常識」。對此，國民黨總統參選人侯友宜回擊，喊話柯文哲「不要配合民進黨搧風點火」，並稱「我們要的是一個很清楚的真相，科學檢驗只要出來，真相就清楚了」。

民眾黨總統參選人柯文哲針對新北幼兒園餵藥案回應，他質疑全台檢驗政策，並稱「根本違反醫學常識」。對此，侯友宜回擊，喊話柯文哲「不要配合民進黨搧風點火」。（蔡雯如攝）

對於柯辦發言人陳智菡批評，台大總統馬拉松論壇的國政、國防論述部分抄襲柯文哲。侯友宜表示，「拜託，什麼幾個堅持，哪幾個堅持，誰抄誰」他強調，這是大家多年前的過往經驗，兩岸和平穩定難道是抄襲？兩岸和平穩定，這不是普世價值嗎？這麼簡單的道理，沒有誰抄誰。