民眾黨總統參選人柯文哲今針對新北幼兒園餵藥案回應，他質疑全台檢驗政策，並稱「根本違反醫學常識」。對此，國民黨總統參選人侯友宜回擊，喊話柯文哲「不要配合民進黨搧風點火」，並稱「我們要的是一個很清楚的真相，科學檢驗只要出來，真相就清楚了」。
對於柯辦發言人陳智菡批評，台大總統馬拉松論壇的國政、國防論述部分抄襲柯文哲。侯友宜表示，「拜託，什麼幾個堅持，哪幾個堅持，誰抄誰」他強調，這是大家多年前的過往經驗，兩岸和平穩定難道是抄襲？兩岸和平穩定，這不是普世價值嗎？這麼簡單的道理，沒有誰抄誰。
民眾黨總統參選人柯文哲今針對新北幼兒園餵藥案回應，他質疑全台檢驗政策，並稱「根本違反醫學常識」。對此，國民黨總統參選人侯友宜回擊，喊話柯文哲「不要配合民進黨搧風點火」，並稱「我們要的是一個很清楚的真相，科學檢驗只要出來，真相就清楚了」。
對於柯辦發言人陳智菡批評，台大總統馬拉松論壇的國政、國防論述部分抄襲柯文哲。侯友宜表示，「拜託，什麼幾個堅持，哪幾個堅持，誰抄誰」他強調，這是大家多年前的過往經驗，兩岸和平穩定難道是抄襲？兩岸和平穩定，這不是普世價值嗎？這麼簡單的道理，沒有誰抄誰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。