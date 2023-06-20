道路管制圖。(黃敬文翻攝)

由於今年疫情解封，淡水一年一度的宗教盛事清水祖師遶境在今年正式回歸擴大舉辦，遶境活動「首日暗訪」將自22日下午2時起熱鬧展開、隔天早上8時起延續「平安遶境」活動，共為期2天；淡水警分局表示，針對該活動將動員400名警、民力投入維安工作，活動期間也有部分道路實施交通管制，屆時請民眾多加注意。

由於這次登記參加遶境民俗陣頭眾多，期間適逢端午連續假期，預估朝香信徒、參觀民眾及遊客將高達數萬人次，屆時人、車潮將湧入淡水市區衝擊道路交通，另外遶境路線涵蓋淡水市區主要道路，為使年度宗教盛事能圓滿順利舉行，淡水警分局於活動期間將動員近400名警、民力編組來投入交通疏導及安全維護工作，並針對遶境路線範圍實施交通管制，相關管制範圍如下：

一、淡金路(登輝大道)以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東之淡水區內主要道路，活動期間內除住戶、在地居民、公務車、救護車、媒體採訪車、Ubike運輸車輛等彈性放行外，非淡水市區內住戶汽車禁止進入市區；管制時段為22日下午3時至晚間12時、23日早上9時至晚間12時，共計20處管制點，敬請配合警方交通指揮引導。

二、管制時段內，包括免費接駁公車在內的公車均改道不行經淡水市區，起迄站均為捷運淡水站前廣場，鼻頭街為方便客運車輛進出，活動管制時間將區隔為雙向通行。

三、客運業者、台北及新北大眾捷運公司將提供管制與公車改道及臨時招呼站設置等乘車訊息，請民眾多加利用。

四、另請參與遶境宮廟陣頭及參香民眾，配合主辦單位規劃路線行進及遵守安全規則，共同維護祖師爺遶境期間的秩序，大家歡歡喜喜來感受祖師爺的保佑。

淡水警分局指出，用路人為節省行車寶貴時間，請避開遶境活動時間、路線及管制路段，並多利用淡金路行駛，住戶如欲進入管制點時，請配合出示身份證明文件。

淡水警呼籲，欲前往淡水地區遊客請務必於出發前詢問相關動線、並可透過警察廣播電台與CMS路況發布的資訊瞭解，另外淡水警分局官方臉書、新北市政府交通局及淡水客運股份公司等網站也會發布相關管制訊息，並多搭乘大眾運輸系統，避免因交通管制而影響出遊興致。