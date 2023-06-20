今年5月下旬開始，台灣陸續出現性侵害或性騷擾受害者，站出來表達自己的創傷經驗，儼然形成台灣的＃MeToo運動。國家人權委員會今天舉辦記者會點出，目前被揭露的受害經驗中，部分案件可能已構成猥褻，屬於《性侵害犯罪防治法》所要防治的性侵害犯罪，因此宣導「猥褻也是性侵害」觀念，另，人權會去年7月啟動兒少安置機構與校園性侵訪查計畫，呼籲受害者加入訪查，找出系統性問題。

人權會委員張菊芳、田秋堇、蘇麗瓊20日上午舉行「猥褻也是性侵害，請支持兒少安置機構與校園MeToo運動」記者會。

張菊芳指出，近期台灣陸續出現性侵害、性騷擾受害者勇敢站出來，表達受創經歷，形成台灣MeToo運動，性侵害、性騷擾從不是個案，被害人從兒少到成人有不同性別、發生在不同場域，且很多從有權力不對等；被害人或許憂慮後端程序才不敢站出來，選擇隱忍，黑數一直存在，實際狀況比看到的數據更嚴重。

張菊芳認為，被害人心理創傷一直存在，但潛在加害人有恃無恐，侵害會持續或擴大，當被害人說出經歷後，期待能獲得友善支持、同理，希望加害人受懲罰，不要有下一個被害人，因此體制、程序要友善、完備，體制中處理人員也要有性別意識，不要成為共犯，社會整體性平意識提升，才可能減少下個被害。

張菊芳說，由於兒少安置機構與校園時常隱匿、消極不處理、證據毀損，因此展開大規模訪查，曾經在安置機構或校園內18歲以前受侵害，無論現在是幾歲，都是訪查的對象，受創後的法律諮詢諮等需求都會轉介協助，人權會要找出結構性因素，才能量化分析、解決問題。

張菊芳指出，在初篩的過程當中，他們發現台灣社會對於猥褻的瞭解不足，常常誤以為猥褻未達性侵害，認為要有性行為才是性侵害，例如兒少時被老師親吻隱私部位，但當時沒有落實性平教育，法治觀念薄弱，不少年紀比較小的受害者，不清楚是性侵害行為，導致有些案件沒有依循性侵害犯罪防治法的機制處理，這個觀念一定要釐清。

張菊芳強調，猥褻是指為滿足性慾，且違反被害人意願的各種與「性」相關的行為。因此，凡是為了滿足個人性慾，讓被害人感到嫌惡、恐懼的行為，包括沒有經過對方同意強拍裸照、解內衣摸胸、撫摸身體隱私部位等，都屬於猥褻行為。

國家人權委員會自去年7月開始，展開兒少安置機構與校園性侵訪查，截至今年5月底，已接到超過120通電話，據人權會統計，目前已面訪52人，其中女性44人、男性8人，34％受害者事發年齡以6到12歲為最多，被性侵11次以上的更占39％，7％受訪者被問事件次數稱「不想講、忘記了」，事件地點在學校內占多數，其中，受害人有61％曾經求助；加害者有95％是男性，5成職業是老師。

田秋堇表示，有些案子已經不只是性騷擾，而是猥褻、性侵害，人權會印的海報會送到學校等機構讓大家了解，台灣社會對「性」很難啟齒，受害者好不容易「倖存下來」，帶著傷痕生活、工作，要說出來非常困難，但這對國家非常重要，因為從每個真實經驗、遭遇，知道為什麼會發生這個事，當受害者求助時，老師、行政人員、安置機構人員、政府行政系統如何反應，要找出系統性錯誤。

蘇麗瓊表示，《性侵害防治法》1997年就公佈實施，已經20幾年，政府在做性侵害防治的組織編制、輔導系統、法律諮詢等，其實已建立系統，但最近MeToo案例中，顯示很多人對國家執行案件的信任度不夠，支持環境不夠，才不敢勇於揭發；希望政府不能徒有法令、輔導機制，卻沒有建構支持受害者的環境，要讓受害者願意說出來，真的很需要受害者親生經歷，說出來之後才能檢視制度上有哪些不足。

蘇麗瓊說，學校、安置機構相對封閉、權勢不平等，期待在青少年時期性侵害受害者，願意傾聽這些人心聲，建構更好的環境，後續的協助不會因為訪問結束而結束。

人權會強調，目前中央與地方政府的社政單位，只要透過通報程序，受害者都可以獲得相關的資源協助，人權會希望能成為所有願意站出來參與這場＃MeToo運動的朋友的支柱，也期待有更多兒少時期曾經在安置機構、校園、矯正機關遭受性侵害的人，包括「猥褻也是性侵害」，來加入國家人權委員會的訪查計畫。

人權會說明，人權會的兒少安置機構與校園性侵訪查計畫，希望有機會可以承接住被害人過去的傷痛，在一個安全、安心的環境下，藉由書訪、電訪，或單獨面訪的方式，讓專業的訪員聆聽被害人的受害故事，透過一個一個的真實經歷，人權會有機會促使整個體制可以更臻完善，減少未來的受害人數，也期待能因此讓受害者減輕心中長久以來的那份沉重，「國家用心聽」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。