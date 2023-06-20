中山醫學大學附設醫院「智能復健中心」20日揭牌，副總統賴清德出席見證。（陳淑娥攝）

中山醫學大學附設醫院「智能復健中心」20日揭牌，副總統賴清德聽取簡報。（陳淑娥攝）

中山醫學大學附設醫院全新打造「智能復健中心」，引進由奧地利研發的復健機器人，針對病人步行能力、手臂及手部功能提供精準、高強度、高重複性訓練，有助於腦中風、腦外傷、脊髓損傷、腦性麻痺等神經系統疾患病人復原。副總統賴清德20日出席揭牌儀式，引用復健前輩一句話「醫學為生命增加歲月，復健讓歲月增添生命」相贈；同時指出，中山附醫有豐富經驗及最先進智能科技，未來對民眾在復健上的幫助將更大。

中山醫學大學附設醫院「智能復健中心」今日揭牌，包括副總統賴清德、中山附醫總院長蔡明哲、中山附醫復健醫學部主任蔡素如、中山附醫主任高大成、總統府資政李茂盛均出席見證。

賴清德表示，自己是念台大復健醫學系，對復建領域略知一二，復健有一句話，「醫學為生命增加歲月，復健讓歲月增添生命」，所以復健有其功能存在，特別在復健的領域，過去接觸到的常常是身心障礙的朋友，也看到他們堅強的意志力，也給予我們啟發。

賴清德指出，在復健醫學領域裡，中山醫附有30多年之久，全台第一家復健專責醫院，現在邁入新里程碑，豐富的經驗加上最先進智能科技，可以理解以及有信心，中山附醫復健科對民眾在復健上的幫助更大。

中山附醫表示，「智能復健中心」由資深復健醫療團隊領軍，引進由奧地利研發的復健機器人，針對病人的步行能力、手臂及手部功能提供精準、高強度、高重複性訓練。經由訓練將產生大量的感覺回饋，促進神經可塑性，有助於腦中風、腦外傷、脊髓損傷、腦性麻痺等神經系統疾患病人的復原。

一名因腦中風右側偏癱患者，原本只能在室內使用柺杖行走20公尺，透過全台首度引進高階機種步行復健機器人(LEXO)，進行15次訓練獲得顯著進步，不僅能夠上下5層樓梯，於平地行走速度和距離也增加兩倍以上。另名頸椎脊髓損傷者利用手臂復健機器人(DIEGO)，在進行7次療程並搭配傳統職能治療後，肩部三角肌質量明顯增加、手臂抬舉速度提升2.5倍，且能執行簡單進食活動。

另外罹患腦中風4年病患，手指完全無法伸直且手部感覺喪失，手部復健機器人(AMADEO)透過末端效應器系統，在手指末端提供動作引導及感覺回饋，進行手指的屈伸運動訓練、增加手指間的協調與靈活度，經過10次療程結合職能訓練誘發動作，如今部分手指能做伸直動作、手指感覺恢復，且於閉眼時指出每根手指位置的準確率達90％。

中山附醫智能復健中心也配備重覆經顱磁刺激(rTMS)和神經肌肉電刺激(NMES)等先進設備，重覆經顱磁刺激利用強大電流感應成磁脈衝直接刺激大腦神經元，使腦部迴路重建，對於腦中風引發的肢體癱瘓無力、失語症、吞嚥困難、認知障礙、憂鬱症等均有顯著療效。而四頻道神經肌肉電刺激吞嚥治療儀則是利用電刺激促進肌肉收縮，以活化失能或萎縮的吞嚥肌肉群，改善吞嚥功能。

中山附醫指出，「智能復健中心」是醫院對於提升病人生活品質的承諾，也是高科技與醫療結合的成果，以智能復健機器人輔助傳統復健治療，將為神經系統疾病的病人創造精準及高效能的復健療效。