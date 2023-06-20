新北幼兒園日前爆出餵藥疑雲，讓全台各地的家長恐慌，事件延燒後卻引起幼教師不滿，串聯停止餵藥，甚至號召「幼兒生病不入校」，引起各界討論。網友爆料，台南某幼兒園昨（19）日直接貼出通知，告知除了停止餵藥外，連擦藥也同時暫停，讓家長全都崩潰。

鄉民「keel90135」今日在PTT八卦板貼出一張圖片佐證，指出台南某間幼兒園19日直接通知停止餵藥，甚至連擦藥都不協助，讓家長群組整個崩潰，「皮膚過敏的也沒辦法擦藥，唉！血流成河了，家長完全不知道該怎麼辦，真的慘」。

消息曝光後讓網友全都不忍了，酸「Dpp政績+1」、「一群腦破官員，正常的人都被搞到」、「再扣帽子餵毒、彩虹藥水啊」、「現在是連民主聖地都不甩小英民進黨的教育部了嗎？」

隨後原PO補充，相關通知是直接貼在19日的聯絡簿上，但該幼兒園今日中午透過臉書宣布新作法，稱為了配合台南市政府的「家長安心專案」，決定還是維持託藥服務，但請家長須於聯絡簿內填寫正確的餵藥時間及方式，隨藥附上醫師處方簽及效期內的藥品，並強調「不接受口頭託藥、不使用侵入性藥物（如塞劑）、不餵食成藥(含保健食品）」。