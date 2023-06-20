中市太平區1名剛來台不久的越南籍看護日前帶著80多歲患失智症林姓婦人到公園散步，因不熟悉路況而迷路了，兩人走在離家約2公里的中山路沿線，恰巧太平警分局坪林派出所員警巡邏經過，眼尖的看護發現立即向警方揮手求助，經員警協助兩人返家，看護感動流淚地表示，台灣的警察很親切。

警員洪嘉澤、黃立揚18日上午巡邏行經太平區中山路2段時，發現1名越南籍外籍看護慌張揮手求助。看護說，她受雇於照顧80多歲患失智症婦人，當天一早帶婦人到住家附近公園散步，因她剛到台灣不久，對路況不熟，找不到回家的路。

員警由看護提供的婦人姓名，並透過GOOGLE街景圖提供看護確認住處，順利護送兩人返家，看護才鬆下一口氣、欣慰地落下淚來。

看護表示，她帶阿嬤外出而迷路，心情焦急又害怕，不知該如何是好，還好遇到警察協助，讓她與阿嬤平安回家，她一再感謝。並稱讚台灣警察真熱心。