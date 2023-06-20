台積電(2330)開跌4元或0.6%，以579元最低開場，隨後平盤上下震盪，盤中一度翻紅最高達585元、上漲2元，終場以583元平盤作收，鴻海(2317)、日月光投控(3711)同樣持平收場，聯電(2303)則收跌0.19%。而首日除息的聯發科(2454)開盤小跌1元後一度翻紅至725元最高，但空方壓境，盤中一路翻黑走疲，700元失守，收在691元最低，下跌18元或2.54%，陷入貼息。

千金股中，股王信驊(5274)最威，老三大立光(3008)、旭隼(6409)、世芯-KY(3661)亦收紅，而M31(6643)直搗千金位而來，其餘如股后力旺(3529)、創意(3443)、緯穎(6669)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、亞德客-KY(1590)等均收黑。

迎接暑假旺季，觀光漲不停，華園(2702)、六福(2705)、夏都(2722)齊力衝上漲停，然航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)走跌。而同為暑期旺季利多的遊戲股飆風，族群由辣椒(4946)帶量逼近漲停領頭，大宇資(6111)、華義(3086)、鈊象(3293)等集體上攻表態。

兩年一度的巴黎國際航空太空展本周登場，軍工航太股表現強勢，事欣科(4916)攻上44.85元漲停、寫下近7年來新高，漢翔(2634)亦收近2%。

端午要不要抱股觀望，成交量顯著縮小，康和證券投資總間廖繼弘表示，萬七震盪，目前進入反彈套牢區，量能落至20天均量以下，季底作帳行情也受高檔震盪，加上持股已高，集團、投信恐不會這麼積極拉抬。不過強者恆強，AI、軍工、IP、伺服器、散熱、航空、觀光、電池等資金集中湧入，即使橫向震盪後，仍強勢助攻台股中長期，看好台股區動力持續。

即使全球經濟不振，台灣出口恐待第四季轉正，但股市反應未來，廠商庫存去化落底，加上AI等夯股貢獻力強，今年是否能敲搶萬八？廖繼弘認為，短期震盪上看17500，不過目前年線開始翻升，技術面強，有望展開中長多戲碼，如目前美日德股市均紛紛創高，台灣AI題材不滅，股市不看弱，只是仍需消化套牢壓力，預估上升步伐緩慢，甚至回測月線後，在第四季躍升萬八高度。