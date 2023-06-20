報告顯示，食品製造商的工資成本上漲速度是平均水準的兩倍多。但根據聯合國食品價格指數，大宗商品價格比一年前低了21%。

駿懋銀行總經理Annabel Finlay表示：「我們仍需要一些時間，才能看到貨架價格的下跌」，「這在一定程度上是由於製造商和零售商之間合約的長期性，以及生產鏈中更廣泛的部分」。

此前英國國家統計局(ONS)的資料顯示，食品價格通膨在四月達到19.1%，為1977年以來的最高水準，5月只是略有緩和。

在上週，英國最大的連鎖超市特易購(Tesco)表示，食品價格通膨已經見頂。該公司和其他一些超市表示，它們正在削減一些食品的價格，凍結另一些食品的價格。

英國央行行長貝利(Andrew Bailey)上週表示，食品價格的下降速度比製造商最初所預測的要慢，這導致4月總體通膨率高於預期，接近9%。

駿懋銀行的報告是基於對標普PMI資料的分析，該指數涵蓋約1300家公司。