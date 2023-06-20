27歲社會新鮮人小麗最近接受新進勞工健檢，赫然發現左頸有腫塊，前往奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王文慶門診求診，經過超音波、細針抽吸及細胞學檢查，確定診斷為甲狀腺乳突癌，讓向來是健康寶寶的她難以接受。

王文慶指出，根據國民健康署公布2020年台灣癌症登記報告，甲狀腺癌發生率是十大癌症中發排行位居第7，是內分泌系統最常見癌症，尤其更位居女性十大癌症發生排名第4名，且近年呈現逐年上升趨勢。小麗經由醫師進行全甲狀腺根除手術，並安排放射碘治療，目前持續服藥追蹤中。

王文慶說，甲狀腺癌通常沒明顯症狀，多數人無感而易被忽略，偶爾會有患者反映覺得脖子緊緊的。他說，一般如果要自我檢查，可用手觸摸脖子兩側，但仍是以超音波檢查為準。

他提到，甲狀腺癌通常會先透過血液檢查來判斷是否功能有無異常後，再進行超音波檢查，並針對懷疑病灶透過細針抽吸細胞學檢查來判斷是否為惡性。根據奇美醫院統計2022年門診中，有171人檢測出有甲狀腺癌，其中，甲狀腺癌女性人數約為131人，高於男性40人，其中又以41歲至50歲族群為最多，約53人，占30％，51歲至60歲其次，約36人，占21％。

王文慶說明，甲狀腺癌發生原因不明，最常見的症狀是頸部腫塊，其他症狀包括聲音沙啞、吞嚥困難、呼吸困難等，高風險族群包括曾經暴露於高量的放射線、或頭頸部的放射治療者、家族史、自體免疫甲狀腺炎的病史、職業或環境暴露汙染等。

他說，甲狀腺癌最常見為乳突癌，約占8成，生長較緩慢，也會停留在局部較久，易導致病人輕忽，也較常轉移到淋巴腺，但不易發生遠端轉移，存活率也較其他類型高；其次是濾泡癌，占15％，其他就是更少見髓質癌、未分化癌、淋巴癌或其他轉移性癌。

他提醒民眾平時可檢查頸部，若發現異常腫塊應立即就醫，也可在健檢時安排甲狀腺超音波檢查，以便及早發現、及早治療，若診斷為甲狀腺癌，因大部分甲狀腺癌生長較緩慢，藉由積極和適當治療，大部分病人預後都相當好。