嘉義市某學校校車遭爆料在平交道警鈴大響時硬闖平交道，車身被遮斷桿打到，學生的安全堪慮；校方表示，會調查懲處；鐵路警察局高雄分局嘉義派出所表示，依《道路交通管理處罰條例》裁罰9萬元以下罰鍰及吊扣駕照1年。

有民眾在爆料公社po影片，宏仁女中校車右轉到校門之前，通過平交通之際，剛好鐵路警鈴大響，有保全人員吹哨制止，車身被平交道遮斷桿打到，校車仍照樣快速轉彎。

校方表示，很遺憾發生違規行為，當時交通號誌是綠燈，同時平交道警鈴也在響，校車要右轉，司機先生當下卻沒有即時停車「停、看、聽」，可能搶快，車子又車身長，非常危險，平交道桿子可能有觸碰到車身，也聽到區間車有鳴笛，已在校內群組慎重告誡，後續會約談司機調查、懲處。

現場目擊民眾指出，校車當時從民雄往市區方向行駛，右轉要進到學校前的平交道，警鈴已大響，也有人不斷吹哨，不知道司機是搶快或沒有注意到警鈴、哨聲，還是右轉硬闖平交道，被平交道遮斷桿打中，類似險象已不是第一次發生。

鐵警局嘉義派出所所長謝文昇表示，經查此案發生於今天7時27分許，將依《道路交通管理處罰條例》第54條第1項，對校車駕駛人最重處罰9萬元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年。