中國國民黨於今（20）日發布聘任前新北市副秘書長張其強為副秘書長，希望借重其公共行政經驗以及新聞媒體專業，連結侯友宜總統候選人競選團隊，共同團結努力、迎向2024勝利成功！

張其強過去曾於媒體服務多年，曾任華視主播、年代新聞台與tvbs新聞台擔任經理、資深製作人，倚重其資深媒體人背景，於2009年開始於桃園縣政府任縣長室機要秘書、桃園縣政府觀光行銷處處長、首任桃園縣政府觀光行銷局局長；2011年出任台北市政府發言人；2016年出任新北市政府新聞局局長、觀光旅遊局局長、市府副秘書長等地方執政團隊領導要職，累積多年媒體服務溝通以及城市行銷等公共行政經驗。

張其強也在2015年朱立倫主席首次接任黨主席時，出任黨主席辦公室主任，對政黨黨務工作十分熟捻。

面對2024總統大選的挑戰，唯有團結一心才能贏得勝利，盼能借重其長才，強化中央與候選人團隊的溝通管道，彙整連結各方力量，展現團結勝選的決心，共同打拚迎向2024勝利成功！