雲林縣北港水道頭文化園區22至25日規畫氣墊水樂園，免費讓民眾清涼一夏。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟旁有1口300餘年龍井，相傳井水可用來除瘴淨身、驅邪避凶，每年端午節開放免費取水作為午時水，前2年因疫情影響停止供水，今年疫情解封，店家決定22日端午節當天恢復供水。北港水道頭文化園區則於22至25日規畫氣墊水樂園，讓民眾免費戲水清涼一夏。

龍井位於朝天宮旁「北港龍井餐廳」內，平日不開放取水，只有端午節當天才對外開井供民眾取水，早年還有1口虎井，後因道路拓寬封閉。相傳龍井與朝天宮內的水井是同一水脈，300餘年前樹璧和尚從大陸湄洲奉請媽祖神尊來到北港，便是在廟內水井處駐駕建廟。

餐廳老闆王奕棨20日表示，因疫情影響，前年與去年龍井停止供民眾取水，今年疫情解封，大家敲碗希望恢復供水，他檢查水質沒有問題，決定22日上午約10點開始供水，由於龍井出水緩慢，請不要拿10公升以上的容器裝水，才能讓更多人一起分享，預計中午12點左右結束供水。

王奕棨說，龍井深約5公尺，921大地震井壁受損，大家很擔心影響出水，所幸經補強出水正常，取水時他還是依傳統方式，用繩子綁著水桶垂下去打水，所以供水速度會較慢，請大家耐心等待，取完水後經陽光曝曬，拿到朝天宮過爐，便是媽祖認證的午時水。

另外，北港水道頭文化園區22至25日每天上午11點至下午6點，舉辦「FUN！一夏，水道頭樂園文創市集」活動，超大園區加上氣墊水樂園，盡情玩水之餘，也能享用美食、欣賞藝文表演。現場參加小遊戲，並在「北港水道頭」粉絲專頁按讚、與2名好友分享，就可免費領取「水道頭專屬運動毛巾」。