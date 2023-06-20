為維護台61線快速公路行車安全，新竹市監理站20日與新竹市警察局交通隊、新竹市環保局、公路總局第一區養護工程處新竹工務段等合作，在西濱公路新竹段設置大型車輛攔停檢查點，除運用科技設備加強執法，以活動地磅執行超載取締，也加強稽查危險物品及柴油車輛。

新竹市監理站指出，台61線西濱快速公路在新竹地區路線經過多處工廠及學校周邊，大型車輛若超速、超重等不良駕駛行為，往往衍生嚴重交通事故，新竹市監理站結合相關單位，擴大辦理台61線西濱快速公路專案稽查維護行車安全。

這次聯合稽查攔查，重點為砂石車、大貨車等大型車輛，針對駕駛人駕駛資格審查、車輛規格設備如輪胎胎紋、滅火器、行車紀錄器及車輛裝載貨物等項目加強攔查。

監理站指出，查獲載貨超高、超寬、超長；行車紀錄器未正常運作；反光標示未張貼、未攜帶滅火器等違規計9件，監理單位協同警方現場掣開違規單並責令改正，除處以罰鍰外，車輛違規項目改正後，仍應至監理單位檢驗合格，才能繼續上路。

新竹市監理站長周景朗說，會持續追蹤大型車輛違規改善結果，對違規累犯業者，除加強公司查核輔導管理外，同時要求對駕駛人施予教育訓練直到改善，呼籲用路人行駛台61線西濱快速公路，行經路口停讓行人先行，勿超速、勿超載，隨時注意車前狀況，以確保行車安全。