南投縣府指出，崇越盃武嶺自行車挑戰賽約1200人參加，從埔里城假日觀光夜市出發往武嶺合歡山。（翻攝桃園市鐵人運動協會臉書／楊靜茹南投傳真）

參賽選手若未依規定時間抵達霧社、翠峰將被淘汰，預估最後可能剩600人有機會抵達終點武嶺。（翻攝桃園市鐵人運動協會臉書／楊靜茹南投傳真）

「2023TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」將在端午連假第3天、24日在南投縣登場，當天約1200名選手將從埔里城假日觀光夜市出發，行經台14線、台14甲線騎往武嶺，由於山路多路段狹窄，加上又逢連假，網友認為參賽選手恐與出遊車潮衝突，合歡山鐵定塞爆，質問：「嫌山上人不夠多？」

「2023TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」由桃園市鐵人運動協會主辦，立委魯明哲辦公室、南投縣政府等協辦，24日當天清晨5時從埔里城假日觀光夜市出發，經地理中心碑放行、人止關、霧社、清境農場、翠峰、鳶峰、昆陽至武嶺停車場，全程55公里、爬升2806公尺，活動預計下午1時全部結束。臉書社群「中橫路況交通資訊站」小編PO文提醒，勿任意違停影響通行。

該篇貼文引發網友熱論，認為自行車挑戰賽是端午連假第3天，正是遊客出遊高峰，加上賽事路線都是熱門景點，如清境農場、昆陽、合歡山等，每逢假日清境合歡山車流已難以消化，這次連假車潮、加上賽事，已預期恐怕塞爆的恐怖畫面，痛斥「真會選時間」、「嫌山上人還不夠多嗎」、「來互相傷害吧」，已經有人等看好戲。

南投縣政府指出，依「南投縣辦理大型群聚活動安全管理自治條例」同意辦理，主辦單位疏忽未注意到活動時間是在端午連假，已經加派交通管制人手，且未依規定時間抵達霧社、翠峰將被淘汰，預估最後可能剩600人有機會到終點，「活動已籌辦，已要求主辦單位下不為例」。

桃園市鐵人運動協會解釋，公路總局要求合歡山花季、暑假期間舉辦活動，這次花季結束到暑假剩2個周末假日，18日已有其他單位先辦，選在24日舉行，未注意到適逢端午連假，將嚴格執行交通維護計畫。