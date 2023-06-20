國民黨總統參選人侯友宜與國民黨中央溝通狀況備受外界關注，外傳侯團隊分裂為市府派、競辦派，選戰路線有人要拉中間選派，又有人主張依靠深藍，意見分歧。對此，侯表示，每個人都是最重要的、每一張選票都要努力爭取。

至於外傳有人邀約其到前高雄市長韓國瑜生日宴，卻被冷處理。侯回應，當天韓國瑜生日，他有與韓通過電話，韓國瑜跟他本來就沒有問題，卻一直被人一提再提，他強調「韓市長跟我溝通沒問題」，請大家安心。