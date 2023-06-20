民眾黨主席柯文哲20日上午參訪基隆衛浴企業「一太衛浴」，記者提問國民黨總統參選人侯友宜批柯五大案沒處理、針對餵藥案發言像煙火。對此柯文哲回應，五大案雖然時間可能拉的比較長，但每一案都有交代，另外在發言部分，他講話比較直率，但是回答都很科學，巴比妥的普篩他就反對，因為違反醫學常識。另外針對侯的台大演講是否有參考柯政見，柯說歡迎大家來抄，這也表示他的政見方向正確。

針對侯批柯文哲五大案搞半天沒完成，柯回應其實五大案雖然時間拉比較長，但其實每一個案子都有交代，改做的都有做了。

而針對侯又批柯針對批評餵藥案處理的相關發言像是煙火，對此柯語氣強硬回應他雖然講話比較直率，但回答都是根據科學。為何他會反對巴比妥普篩，因為在醫學上有所謂的「適應症」和「禁忌症」，今天要檢查，一定是要看什麼樣的人才要做檢查，什麼樣的不必，不能說全台灣都來檢查，這是違反醫學常識的。

至於侯友宜在台大演講提出的政見，被說是參考柯文哲部分，柯則是持正面態度，表示歡迎大家來抄政見，這也表示他的政策方向是正確的。

至於近期美國國務卿布林肯會見大陸國家主席習近平，柯回應美中對抗的架構「大戰略」是不會改變，但近期各國都要選舉了，對於國家政策的部分，會傾向和緩保守的，也就是「戰術」會改變，而且中美雙方都有各自國內的問題要處理，走比較安全的路，因此中美關係會趨向和緩。