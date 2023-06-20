大陸外交部20日舉辦例行記者會，被外媒提問大陸外長秦剛與美國國務卿布林肯會見，陸媒提及稱中美決定討論增加航班數量的進度。對此，大陸外交部發言人毛寧表示，秦剛與布林肯就促進兩國人文交流達成了積極共識。雙方同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間的客運航班進行積極探討，歡迎更多的學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，並為此提供支持和便利。

毛寧說，中美兩國主管部門就客運航班的增加客運航班這個問題保持著溝通，我們也願同美方一道，本著靈活務實的態度，推動增加航班。