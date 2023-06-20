民進黨部發言人指控新北市長侯友宜抹黑幼教老師，對此，新北市府澄清，新北幼兒園尚在司法調查中，近一個月來，有心人士和民進黨公職民代刻意不斷發布誤導言論滿天飛，造成家長、幼教老師陷入一片恐慌、憂慮、懷疑，更讓幼教團體沉痛發出不餵藥聲明，親師互信關係陷入緊張，但民進黨發言人竟還公然卸責，反過來指控新北市，混淆是非、顛倒黑白，令人難以置信。

新北市府強調，該起事件獲報當日，立即啟動相關兒少處理機制，主動報請啟動司法調查搜索，後續啟動採檢、1對1個案關懷、安置等一連串協助作為，希望家長安心、孩子安全、老師安定，不料民進黨民代未審先判，指控幼兒園餵食不明藥物，製造恐慌。

民進黨部發言人指控新北市長侯友宜抹黑幼教老師，對此，新北市府澄清，新北幼兒園尚在司法調查中，但民進黨發言人竟還公然卸責，反過來指控新北市，混淆是非、顛倒黑白，令人難以置信。（蔡雯如攝）

新北市府表示，若民進黨發言人忘記了，在此提醒你，民進黨立委6月2日開記者會，影射板橋私幼餵毒達2年，緊接著綠營議員也在臉書稱「新北市傳出幼兒園餵毒，時間恐長達兩年」，多位立委還接著謊稱家長4月就通報，民進黨總統競選辦公室發言人還接續此謊言，故意拿採檢報告，錯誤解讀帶風向，甚至6月8日在臉書說，新北孩子長期被餵藥。

另外，貴為國家副元首的賴清德也在6月18日公然講出「彩虹藥水」、「戒斷症狀」，新北市府質疑「這一系列的恐慌言論製造者究竟是誰？」「民進黨是故意忘記還是害怕想起？」，市府強調，新北市與家長孩子站在一起，若有違法犯紀，絕不寬貸，在司法調查尚未完成前，請有心人士停止政治操作，不要再用揣測言論傷害幼教親師間的互信、撕裂社會。