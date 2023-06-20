鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）18日下潛後傳出失聯，船上載著英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）等5名乘客，目前美國和加拿大海岸防衛隊正在與時間賽跑，希望能趕在潛水器供氧耗盡前進行救援。《紐約郵報》指出，泰坦號去年也曾經發生失聯情形，長達2.5小時與母艦失去聯繫，導致乘客們最後敗興返航。

美國記者大衛．波格（David Pogue）2022年夏天曾參加鐵達尼號觀光潛艇探險活動，當時因為通訊設備故障，在海底迷路2.5小時候被迫返航。

據《紐約郵報》、《每日郵報》19日報導，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）特派記者大衛．波格（David Pogue）去年夏天曾搭乘泰坦號，嘗試前往位於大西洋海底、深約3810公尺的鐵達尼號殘骸。不過受到當時惡劣天氣影響，該趟行程一再延後，最後總算在距離預定出發日6天後成行，卻在下潛時發生通訊設備故障問題。

You may remember that the @OceanGateExped sub to the #Titanic got lost for a few hours LAST summer, too, when I was aboard…Here’s the relevant part of that story. https://t.co/7FhcMs0oeH pic.twitter.com/ClaNg5nzj8 — David Pogue (@Pogue) June 19, 2023

「水下沒有GPS（全球衛星定位系統），所以只能靠水面上的船隻發送訊號，來引導潛水器前往鐵達尼號，」波格說。「但在這次下潛過程中，兩艘船之間的通訊不知為何中斷了，」在水下迷航經過2.5小時後，他們總算再度和母艦搭上線，但此時已經無法繼續行程，只好返回出發地點。幸運的是，沒有任何人在這次事件中受傷，而船公司事後也提出補償，讓這批乘客可以擇期「免費」再搭乘一次。

報導指出，目前還不清楚去年探險失敗的乘客，是否出現在這次的失聯名單中。除了哈定之外，船上另外4人包括經營潛水器觀光的旅遊公司「海洋之門」（OceanGate）執行長羅許（Stockton Rush）、法籍潛水器駕駛員納爾吉奧萊（Paul-Henry Nargeolet），以及巴基斯坦富商沙札達．達伍德（Shahzada Dawood）和他的兒子蘇爾曼．達伍德（Suleman Dawood）。

據悉，以每人25萬美元（約新台幣770萬元）費用，進行鐵達尼號殘骸探險活動，而「泰坦號」是目前已知唯一一艘可以前往鐵達尼號的觀光潛艇。