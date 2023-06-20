花蓮縣長徐榛蔚（左二）、桃園市長張善政（左三）與原住民一起跳舞。（陳夢茹攝）

2023原住民族聯合豐年節將於7月21至23日於花蓮縣立體育場旁德興大草坪熱鬧展開，今選在桃園藝文廣場舉行宣傳記者會。（陳夢茹攝）

2023花蓮縣原住民族聯合豐年節將於7月21至23日於花蓮縣立體育場旁德興大草坪熱鬧展開，今天在桃園藝文廣場辦理宣傳記者會，花蓮縣長徐榛蔚、桃園市長張善政同台宣傳，張善政提及自己與花蓮的淵源，並直呼盼有機會率團到花蓮參訪旅遊。

張善政表示，花蓮縣長徐榛蔚是桃園人，而自己在過去在選前一直都落籍在花蓮，在花蓮壽豐有個小房子，每到豐年祭，屋外都會傳來陣陣慶祝豐年祭的音樂，這讓他相當熟悉也懷念。花蓮縣是全台原住民人數最多的縣市，桃園則位居第2名，總計有8萬多名原住民，其中又以阿美族占最多，有超過3萬多人，桃園熱情的阿美族更曾幫他取阿美族名「Namoh」，非常喜愛這個名字。

張善政說，花蓮縣原住民族聯合豐年節首次到桃園辦理宣傳記者會，鼓勵民眾可以規畫花蓮旅遊，到現場感受原住民的獨特文化，也期盼能有機會率團前往當地參訪。

花蓮縣長徐榛蔚說明，2023花蓮縣原住民族聯合豐年節是太平洋左岸最大、最具文化特色的豐年節活動，今年以「南島的故鄉」為主題，除了展現在地原住民族文化之外，更邀請來自大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」登上聯合豐年節舞台，希望邀請南島語系族群回到故鄉，歡迎民眾一起走進花蓮感受原住民族的文化之美，另提及，團體旅遊民眾可享旅遊補助、自由行的民眾則有機會抽特斯拉。

原民局補充，桃園每年都會舉辦原住民族豐年祭、歲時祭儀及年度盛會「聯合豐年節」等系列活動，112年度桃園市原住民族聯合豐年節活動」將於10月28日至29日，在桃園陽光劇場舉行，活動將邀請全國原住民族傳統樂舞團體，以及桃園市首次培育的原住民族音樂人才展演，並舉辦原住民族傳統祭典、勇士報信息、古謠領唱及桃園市13區傳統舞蹈競賽。