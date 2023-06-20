澳豐基金破產影響在台延燒，據統計全台受騙金額破2000億、受害人數超過1.3萬人與十餘家上市公司。民眾黨立委賴香伶與受害者代表召開記者會，直言這是一場橫跨十餘年的大型國際詐騙，譴責行政機關監管不力，對於違法基金在台流竄視而不見，放任外國人士來台灣割韭菜，還消極回應民眾自救訴求。

賴香伶說，澳豐基金自行宣告破產，投資人的資金不知所蹤，僅有官方一紙聲明，無人負責，足見這是一場橫跨十餘年的大型國際詐騙，根本不是投資糾紛；金管會早於2015年就接到檢舉，卻未有積極作為，導致涉案基金規模由百億擴張至千億，受騙者也越來越多。

受害者自救會代表D先生說，澳豐基金在海外各國設立各種基金，名稱令人眼花撩亂，這也成了澳豐基金出事後的防火牆與資金遁逃的門路，自救會追索無門，委請台灣駐外單位進行照會，獲得的官樣回答也令人灰心，現在自救會最大的期望，就是如何能有效地將損失的投資資金索討回來。

沛然律師事務所陳君沛律師表示，目前委託出席發聲的受害者為數不少，但還遠遠不足能夠拼湊整個基金複雜的架構全貌，還希望受害者能夠一起站出來，也希望政府能夠提供相關協助。

嘉德法律事務所洪士傑律師也指出，政府新世代打詐行動綱領有編列預算，並成立跨部會打詐辦公室，其中就有「打擊跨境詐騙部會平台會議」，為何在此案沒有啟動？且本案涉及銀行法、詐欺等數項犯罪，如果不能抓出背後金流，後續追討恐怕有困難。

賴香伶表示，民眾請託我國駐外單位照會當地監管單位，不是石沉大海就是推給金管會，金管會與馬來西亞納閩島設有合作備忘錄，卻拒絕民眾要求，表示非其業務管轄，受害民眾於事前、事後皆求助無門的心情，可想而知。

賴香伶指出，除了希望受害者勇敢站出來，也呼籲檢調應盡速查犯罪所得流向，還原真相，以幫助未來受害者提起訴訟，2000億是足以動搖國本的大數目，若放任外國人士組織騙局來台灣割韭菜，後果不堪設想，也希望相關部會能夠重視，並提供資源協助調查。