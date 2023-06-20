為宣傳Red Bull Dance Your Style台灣賽事，Red Bull Dancer Kyoka與創作歌手ØZI以《ISSUES》進行合舞拍攝，展現非常帥氣的一面。（Red Bull提供）

街舞盛典Red Bull Dance Your Style台灣大賽將於7月8日登場，屆時全台頂尖舞者將匯聚在兒童新樂園，以不同舞風迎戰流行歌曲即興對尬，為宣傳Red Bull Dance Your Style台灣大賽，來自日本的Red Bull Dancer Kyoka更與台灣創作歌手ØZI合體熱舞，兩人搭配ØZI的歌曲《ISSUES》，以肢體接力展現個人魅力。

來自日本的Red Bull Dancer、2016 Juste Debout世界冠軍Kyoka，日前抵台擔任海選評審，是她自從新冠肺炎疫情席捲全球後首度訪台，她與2021年台灣冠軍哈妹（Chrissy Chou）及IP LOCKERS團長囂張一同選出晉級決賽的7名舞者，與其他種子選手共同在台灣決賽角逐全台最強風格舞者的寶座，而最終贏家將在11月前往法蘭克福參與世界決賽。

Red Bull Dance Your Style以全新的街舞競賽概念，集結各式舞風佼佼者，包含2019年台灣冠軍Waccking好手Maya Chou、全方位嘻哈街舞高手異鄉人、2019年美國齊舞世界賽獲世界第5名的Popping舞者淋雨（劉凌宇）、台灣Dancehall舞風重要推手小姬老師等16名舞者到時輪番較勁，只為贏得現場觀眾青睞，將在台北兒童新樂園掀起街舞狂潮。

Red Bull Dance Your Style台灣大賽的評審資格票在上周開放後已秒殺，7月8日活動當天下午4點起，一般觀眾仍可免費進入兒童新樂園觀賽，還能提前參與由Red Bull 3Style台灣冠軍、國語作業簿主理人DJ賴皮主持的賽前派對，準備感受今夏最炸的街舞盛事。